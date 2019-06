LEGER REAMENAGEMENT À LA GENDARMERIE NATIONALE- La Lgi de Mbao et la Divcom ont de nouveaux boss

À la tête de la gendarmerie nationale, depuis août 2018, le Haut Commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, le Général de division Cheikh Sène, continue de marquer ses empreintes. En attendant un vaste mouvement prévu sous-peu au niveau des différentes brigades de gendarmerie, il a opéré un léger réaménagement au sein de son service. Ainsi, après 10 mois de formation à l’école de Guerre de Paris qui prépare les meilleurs officiers supérieurs des armées françaises, amies et alliées à devenir les chefs militaires de demain, le Colonel Issa Diack est de retour au bercail. Selon nos sources, l’ancien Chef de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane, qu’il a dirigée pendant 3 ans, va commander désormais la Légion de la gendarmerie d’intervention (Lgi) de Mbao. Il remplace à ce poste le Colonel Magate Mbaye qui, selon nos informations, est parti dernièrement rejoindre le ministère de l’Environnement et du développement durable.



D’une superficie de 2,5 ha, la Lgi, qui se trouve dans la commune de Mbao en banlieue dakaroise, constitue une force de réserve générale à la disposition des plus hautes autorités de la grande maréchaussée. Elle a été créé par le décret 76-778 du 22 juillet 1976. Son premier Commandant fut le Chef d’Escadron Foulah Baldé qui est resté 4 ans à sa tête. Depuis sa création, elle a connu 22 autres commandants.



La Division de communication (Divcom) de la gendarmerie a aussi un nouveau boss qui prendra service, selon toute vraisemblance, la semaine prochaine. Il s’agit du Chef d’Escadron Ababacar Faye qui était à la division information à l’Etat-Major de la gendarmerie. Il remplace à ce poste le Commandant Ibrahima Ndiaye qui y était depuis mai 2017. L’ancien patron de la Divcom, quant à lui, aura désormais en charge les destinées du Centre d’instruction des gendarmes auxiliaires qui est basé à Kébémer dans la région de Louga. C’est un centre de formation des gendarmes, selon nos informations.



‘’La montée en puissance de la LGI nous rassure’’



Par ailleurs, le ministre des Forces armées, dans le cadre de ses visites de contact avec ses services, était hier dans les locaux de la Légion de la gendarmerie de Mbao. Me Sidiki Kaba a soutenu à la fin de sa visite qu’il a pu voir les installations, constater de visu l’efficacité de l’équipe de cynotechnique avec le centre qui y a été construit. C’est qui est frappant, selon lui, c’est la montée en puissance de la LGI dans le dispositif national de sécurité.



‘’Ce qui nous rassure est que la gendarmerie et la Lgi, particulièrement, a la pleine capacité, non seulement, d’accomplir les missions classiques qui lui sont dévolues, mais de faire face aux défis majeurs que nous connaissons aujourd’hui, que sont le terrorisme, l’extrémisme violent, les crimes transfrontaliers. Je vous rassure aussi que le Président de la république Macky Sall reste totalement décider à faire en sorte que la mise en œuvre du plan 2025 puisse permettre à nos forces de défense et de sécurité puissent répondre aux défis de l’heure’’, a dit Me Kaba.











CHEIKH THIAM (enquête)