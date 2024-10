LÉGISLATIVES 17 NOVEMBRE | LA DGE EXAMINE LA RECEVABILITÉ DES 45 DOSSIERS DE CANDIDATURES

La Direction générale des élections (DGE) planche depuis lundi sur la recevabilité des quarante-cinq listes des partis politiques et coalitions de partis et entités indépendantes pour les élections législatives anticipées du 17 novembre.



‘’Au total, 45 listes de partis politiques, coalitions de partis et entités indépendantes ont été déposées auprès de la Direction générale des élections (DGE) en vue des prochaines élections législatives anticipées’’, rapporte le journal, Le Soleil.



Après cette étape de vérification qui prend fin vendredi, l’organe chargé de l’organisation des élections nationales va publier le 7 octobre prochain la liste des candidats retenus pour ce scrutin.



Les listes faisant l’objet de rejet vont bénéficier de 24 heures pour introduire un recours auprès du Conseil constitutionnel qui va publier, une semaine plus tard, la liste définitive des candidats en lice pour le scrutin du 17 novembre.



Du jeudi 10 octobre au samedi 12 octobre les candidats retenus vont désigner leurs plénipotentiaires (les représentants) pour le reste du processus électoral pour la conquête des 165 sièges à pourvoir.



Les opérations de dépôt des listes ont été clôturées dimanche à minuit. Jeudi, la commission de réception des dossiers de candidature de la DGE avait organisé un tirage au sort effectué pour déterminer l’ordre de passage des différentes formations politiques.



Dans cette course, plusieurs alliances électorales se sont formées pour imposer une cohabitation parlementaire au régime du Président Bassirou Diomaye Faye.



Le quotidien national rappelle que la répartition des députés de la 15ème législature se fera à travers un ‘’scrutin parallèle combinant un scrutin majoritaire à un tour et un scrutin proportionnel’’.



























































Rts