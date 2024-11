LÉGISLATIVES 17 NOVEMBRE | LE CHEF DU BUREAU DES NATIONS UNIES POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST ET LE SAHEL APPELLE LES SÉNÉGALAIS À VOTER DANS LE CALME

À la veille des élections législatives anticipées, Leonardo Santos Simão, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), a adressé un message aux Sénégalais. Il les invite à exercer leur devoir civique en se rendant aux urnes dans un esprit de paix, selon un communiqué publié par l’UNOWAS.



Dans son message, M. Santos Simão appelle également l’ensemble des acteurs nationaux à préserver un climat serein et apaisé.



Il exhorte les responsables politiques, les candidats et leurs partisans à s’abstenir de toute action pouvant alimenter la violence ou d’utiliser des discours de haine, que ce soit avant, pendant ou après le scrutin prévu ce dimanche 17 novembre.



« Le Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel réaffirme le soutien indéfectible des Nations Unies au Sénégal et souhaite la tenue d’élections pacifiques et inclusives, afin de renforcer les institutions démocratiques du pays », peut-on lire dans le communiqué.





































































Rts