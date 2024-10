LÉGISLATIVES ANTICIPÉES 2024 | LE FORMAT TRADITIONNEL DES BULLETINS DE VOTE SERA MAINTENU

Le ministre de l’Intérieur, général Jean Baptiste Tine, a confirmé lundi que le bulletin de vote traditionnellement utilisé lors des élections au Sénégal sera maintenu pour les législatives anticipées du 17 novembre 2024. Cette décision a été prise à l’issue d’une rencontre avec les acteurs politiques et la société civile, où aucun consensus n’a été trouvé sur une proposition de modification du format des bulletins.



« Il n’y a pas eu de consensus sur la question, donc nous restons définitivement sur le format du bulletin de vote traditionnel. Il n’y a pas de débat à poser, donc pas de changement sur le format du bulletin de vote », a-t-il déclaré.



Le général Tine présidait cette troisième réunion de concertation dans le cadre des préparatifs des législatives anticipées. L’objectif de ces consultations régulières est de garantir la transparence et l’inclusivité du processus électoral.



Une proposition avait été mise sur la table pour réviser le format du bulletin en raison du risque d’inflation des listes électorales, surtout en l’absence de parrainages. Cependant, malgré l’ampleur du défi logistique — 46 listes déposées représentant plus de 2.000 tonnes de papier pour imprimer environ 360 millions de bulletins, dont seuls 7 millions seraient utilisés — aucun accord n’a pu être trouvé entre les différents acteurs. En conséquence, le format habituel sera conservé.



Le ministre a également assuré que toutes les dispositions ont été prises pour garantir des élections « transparentes, claires et démocratiques », en appelant les citoyens à un « vote massif et pacifique ».



Lors de cette rencontre, une enquête de satisfaction a été lancée pour recueillir les avis des acteurs politiques sur le travail effectué par la Direction générale des élections (DGE). Cet outil permettra d’évaluer les aspects à améliorer ou à conserver dans le processus électoral. Le général Tine a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement de cette consultation.



En dépit de l’absence d’un consensus sur le changement du format des bulletins, cette rencontre a permis de renforcer la collaboration entre les acteurs impliqués et de réaffirmer l’engagement de l’État à organiser des élections dans un climat de paix et de transparence.































rts