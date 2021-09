LES ASSURANCES D’ANTOINE DIOME

Les engagements de l’État ont été respectés à 90%, a garanti le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Diome qui présidait, hier mercredi, à la résidence Khadim Rassoul de Touba, la dernière réunion d’évaluation de la préparation du grand Magal.



« Le président de la République (Macky Sall) nous a instruits de mettre le comité d’organisation à pied d’œuvre, depuis plusieurs jours, dans les conditions idoines pour la réussite du grand Magal. Les conclusions concernant les secteurs de l’eau, de l’électricité pour ne pas dire de l’énergie et de la santé, et de la sécurité, entre autres, ont été passées en revue. Pendant deux heures, des échanges fructueux, féconds et enrichissants se sont déroulés et au terme de la séance, on a pu noter avec satisfaction que l’essentiel des engagements ont été pris en charge, et que le taux de réalisation est plus que satisfaisant », a-t-il déclaré, dans des propos repris par Le Soleil, en présence du président du comité d’organisation de l’événement, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, entre autres dignitaires mourides.



La problématique des inondations évoquée



La tutelle a également insisté sur les inondations et les mesures à prendre pour libérer les quartiers touchés de la ville sainte.



Pour rappel, des inondations ont poussé le chef de l’État, Macky Sall, à déclencher le plan d’Organisation des secours (ORSEC). Le ministre de l’intérieur de faire savoir qu’à côté de Dakar, l’épicentre de ces inondations, des quartiers de Touba comme Ngeulemou Ngiranene, Keur-Niang ont été touchés. L’État a ensuite contracté avec une entreprise qui aujourd’hui est à 90% de réalisation de ces travaux », a-t-il fait savoir en marge des préparatifs du grand Magal.







Des tentes et des bâches ont été mises à la disposition des sinistrés, a indiqué le ministre, non sans annoncer que la nouvelle conduite reliant le bassin de drainage des eaux pluviales de Keur Niang au bassin de stockage de Darou Rahmane sera fonctionnelle dans les 48 heures, au plus tard.



Du côté du comité d’organisation, son président s’est félicité de la bonne organisation de la rencontre et des conclusions.













































