LES AVOCATS DE MACKY SALL RÉFUTENT TOUTE POSSIBILITÉ DE TRAFIQUER LES SUFFRAGES

Le porte-parole du collectif des avocats du candidat Macky Sall, Maître ousmane Sèye, a réfuté vendredi toute possibilité de trafiquer le suffrage des électeurs lors du scrutin présidentiel du 24 février.



"Il est impossible de trafiquer le suffrage des électeurs au Sénégal", a-t-il déclaré à l’occasion d’un point de presse du collectif des avocats de Macky Sall.



Macky Sall a remporté la présidentielle de dimanche dernier avec 58,27% des voix selon les résultats officiels provisoires publiés jeudi par la Commission nationale de recensement des votes.



Les candidats malheureux à l’élection présidentielle du 24 février ont rejeté ces résultats et annoncé qu’ils ne feront aucun recours.



Pour l’avocat de Macky Sall, la Commission nationale de Recensement des Votes (CNRV), instance habilitée à recenser et à proclamer les résultats provisoire d’une élection au Sénégal, a effectué son travail en collaboration parfaite avec les représentants des candidats et observateurs durant tout le processus.



"Donc on ne peut pas mettre en doute les résultats proclamés par la CNRV sauf si on est de mauvaise foi", a-t-il soutenu.



Selon lui, c’est ce "caractère transparent du scrutin" qui explique "la renonciation par les autres candidats à exercer des voies de recours alors qu’ils disposaient de soixante-douze heures pour le faire devant le Conseil constitutionnel".



A l’en croire, "il est facile de rejeter des résultats (...), mais il est très difficile d’exercer des recours contre ces résultats sans aucune pièce probante".



Maître Ousmane Sèye a, par ailleurs, salué la "maturité politique et démocratique des Sénégalais" ainsi que "la bonne tenue de ces élections telle qu’attestée par les observateurs nationaux et internationaux".





MK/OID/ASB (aps)