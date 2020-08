LES CAS COMMUNAUTAIRES PERSISTENT, LES CAS IMPORTÉS REVIENNENT

La courbe des cas issus de la transmission communautaire reste toujours croissante et supérieure aux contacts suivis par les services sanitaires. Sur le bulletin sanitaire livré, ce samedi 15 août 2020, par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, 91 cas communautaires ont été enregistrés, contre 67 contacts suivis. Les cas communautaires ont été répertoriés dans 39 localités différentes, et pour la grande majorité, dans la région de Dakar.







Il est aussi noté le retour des cas importés avec 2 nouveaux enregistrés, ce vendredi, à l’Aéroport international Blaise Diagne.



Par ailleurs, sur 1 886 prélèvements effectués, 160 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,4%, a révélé le Directeur de la prévention, Dr Elh Mamadou Ndiaye.



22 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris alors que 57 cas graves sont pris en charge dans les centres de réanimations et 2 décès sont à déplorer.







À ce jour, au total, 12032 personnes ont été testées positives au Sénégal, dont 7637 guéris, tandis que 251 autres sont décédées. Les centres de traitement accueillent présentement 4143 patients sous traitement.