LES CAS MONTENT EN FLÈCHE, 22% DE TAUX DE POSITIVITÉ

Omicron continue son expansion au Sénégal. Sur un échantillon de 2 398 échantillons, 520 sont revenus positifs, d’après le bulletin épidémiologique de ce mercredi, 5 janvier, contre 274 hier, soit un taux de positivité de 21,68%.



Flambée de cas communautaires



Il s’agit de 31 contacts suivis, trois cas importés et 486 issus de la transmission communautaire (Dakar : 367 et régions : 119)



Par contre, 172 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Au moment où cinq cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Mais, un décès a été enregistré ces dernières 24 heures.



Plus de 1600 malades



D’après les chiffres officiels du ministère de la Santé, 76 mille 753 cas ont été déclarés positifs depuis le 2 mars 2020, dont 73 mille 202 guéris, 1892 décédés et donc 1658 patients sous traitement.



Hier mardi, 659 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 1 366 767.

































