LES COMPOS DE LA FINALE : L’ANGLETERRE EN 3-4-3, L’ITALIE AVEC CHIESA ET VERRATTI TITULAIRES

Le Royaume lui a parfois reproché son manque d’audace. Mais Gareth Southgate est resté fidèle à ses principes. Pour défier l’Italie ce dimanche en finale de l’Euro, le sélectionneur des Three Lions a décidé d’abandonner le 4-3-3 entrevu en demi-finale face au Danemark pour repasser à un schéma à 3 défenseurs centraux accompagnés de deux pistons, en la personne de Kieran Trippier à droite et Luke Shaw à gauche. Pourtant séduisant en demi-finale, Bukayo Saka démarre donc sur le banc. Devant, le duo Harry Kane - Raheem Sterling devrait être soutenu par Mason Mount à la baguette.

Côté italien, on ne change rien. Unique buteur de la demi-finale face à l’Espagne, Federico Chiesa est reconduit dans le couloir droit. Sans surprise, Emerson officiera au poste de latéral gauche après la grave blessure de Leonardo Spinazzola tandis que le trio au milieu de terrain, clé du match pour les Italiens, ne bouge pas : Jorginho – Verratti – Barella.