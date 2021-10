LES DÉPUTÉS CONVOQUÉS EN SÉANCE PLÉNIÈRE, VENDREDI

L’Assemblée nationale se réunira en séance plénière, vendredi, à 10 heures, pour examiner la ratification de la liste des membres de la Commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l’immunité parlementaire des députés Boubacar Villiemmbo Biaye et Elhadj Mamadou Sall, indique un communiqué reçu à l’APS.



Les députés Boubacar Biaye et Mamadou Sall, impliqués dans un trafic présumé de passeports diplomatiques, sont membres du groupe Benno Bokk Yakaar, qui est majoritaire à l’Assemblée nationale.



La semaine dernière, Moustapha Niasse a déclaré dans un communiqué avoir reçu du ministre de la Justice une demande du juge chargé de l’affaire, en vue de la levée de leur immunité parlementaire.



Jeudi, le président de l’Assemblée nationale a assuré que la demande de levée de l’immunité parlementaire des députés Boubacar Biaye et Mamadou Sall, sera examinée par les députés ‘’dans le strict respect des procédures’’ de l’institution parlementaire.



Niasse s’exprimait à l’ouverture de la session ordinaire unique de l’année 2021-2022, consacrée à l’élection d’un nouveau bureau.







































aps