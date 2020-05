LES EXPORTATIONS SONT RESSORTIES À 153, 4 MILLIARDS DE FRANCS EN MARS, EN BAISSE DE 6, 1 %

Les exportations sénégalaises sont ressorties en baisse de 6, 1 % en mars dernier, atteignant une valeur financière 153, 4 milliards de francs contre 163, 4 milliards le mois précédent, a-t-on appris de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie.



Le document parvenu à l’APS lie ce repli à une chute vertigineuse de 99, 8 % des exportations d’arachides non grillées, de 81, 4 % des engrais minéraux, de 48, 2 % des produits pétroliers et de 45, 3 % du ciment hydraulique.



Dans le même temps, un relèvement de 78, 6 % des exportations d’acide phosphorique, de 95, 9 % de titane a amoindri cette baisse, tandis qu’en comparaison de leur niveau de mars 2019, les expéditions ont enregistré un repli 24, 5 %, relève le rapport.



Le cumul à fin mars des exportations s’est établi à 591 milliards de francs contre 555, 3 milliards pour la période correspondante en 2019, soit une hausse de 6, 4 %, selon l’ANSD.



L’or non monétaire (24, 1 milliards de francs), les poissons frais de mer (20 milliards de francs), l’acide phosphorique (12, 8 milliards de francs), les produits pétroliers (7, 3 milliards de francs) et les bouillons (6, 8 milliards de FCFA) ont été les principaux produits exportés au cours du mois de mars 2020, révèle-t-on de même source.



Les principaux clients du Sénégal ont, en mars, été la Suisse (14,5%), le Mali (10,5%), l’Inde (8,9%), la Côte d’Ivoire (8,8%) et l’Espagne (6,7%), détaille l’Agence nationale de la statistique et de la démographie.





























