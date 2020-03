LES INSCRIPTIONS POUR LE PÈLERINAGE AUX LIEUX SAINTS DE LA CHRÉTIENTÉ DÉMARRENT LUNDI 9 MARS

Les inscriptions des fidèles désireux de se rendre en pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté en août et septembre prochains vont démarrer lundi 9 mars, annonce un communiqué du Comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques (CINPEC).



Elles auront lieu au siège du ClNPEC, ‘’tous les jours ouvrables, de 8 h à 12 h, et de 15 h à 18 h’’, selon le communiqué.



‘’Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront faites dans l’ordre d’arrivée des demandes et clôturées dès que le quota sera atteint’’, précise le CINPEC.



Chaque pèlerin va payer 2.700.000 francs CFA, un montant ‘’à verser en espèces ou par chèque certifié, en une seule fois’’, dans un compte bancaire intitulé ‘’Pèlerinage national catholique’’ et ouvert à la Banque internationale pour le commerce et l’industrie du Sénégal (BICIS), sous le numéro suivant : SN010 - 01520-00775430 00 91 13.



Lors de leur inscription, les futurs pèlerins doivent présenter une quittance de la banque justifiant le versement intégral des 2.700.000 francs CFA exigés en contrepartie de leur voyage aux saints lieux de la chrétienté.



Ils doivent également présenter un passeport valide au moins jusqu’en mars 2021, quatre photos d’identité en couleur, avec un fond blanc.



Un extrait de baptême ou tout autre document attestant de la catholicité du candidat au pèlerinage, un livret de famille catholique, par exemple, doit être présenté lors de l’inscription.



Ceux des futurs pèlerins qui sont salariés doivent présenter leurs trois derniers bulletins de salaire, une attestation de travail, une carte IPRES ou une attestation d’affiliation, et une décision de congé ou une autorisation d’absence de l’employeur correspondant à la période du pèlerinage, lequel est prévu du 22 août au 11 septembre 2020.



Les retraités, eux, doivent se munir d’une carte du FNR ou de l’IPRES et de leurs trois derniers bulletins de pension.



‘’Tous les documents sont accompagnés de leurs photocopies’’, précise le CINPEC.



Il informe les futurs pèlerins que ‘’les frais d’annulation sur le package des prestations sont de 30 % au 30 juillet 2020, et de 100% au 15 août 2020’’.



Les candidats au voyage religieux ‘’seront soumis à une visite médicale d’aptitude’’.



‘’La limite d’âge pour le pèlerinage est fixée à 70 ans’’, précise le communiqué, ajoutant que ‘’toute dérogation est du ressort exclusif du médecin responsable de la mission médicale du pèlerinage’’.



Le pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté s’effectuera de Dakar à Rome, de Rome à la Terre sainte, puis de la Terre sainte à Lourdes, et enfin de Lourdes de Dakar, selon le communiqué.



‘’Pèlerins de la conversion, convertissez-vous et croyez à l’Evangile’’ est le thème choisi cette année pour ce voyage religieux.





































aps