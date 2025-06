LES JOUEURS PARISIENS VONT PARTAGER LEUR PRIME DE VICTOIRE AVEC L'ENSEMBLE DES SALARIÉS DU CLUB

Un beau pactole pour tout un club. En remportant samedi la Ligue des champions, les Parisiens ont empoché la coquette somme de 160 millions d'euros. Selon Le Parisien, la prime de victoire que vont toucher les joueurs et le staff, dont le montant reste inconnu, va être répartie entre tous les salariés du club. C'était une promesse faite par Nasser Al-Khelaïfi, le président qatari du PSG lors de ses voeux à l'ensemble des salariés en janvier dernier. Les joueurs et le staff avaient donné leur accord, et le club a confirmé qu'il allait tenir ses engagements.



C'est la première fois en France que ce genre d'initiative va avoir lieu. Même si pour le moment c'est le grand flou autour des modalités, nul doute que les salariés seront heureux d'avoir un petit bonus sur leur fiche de paie. D'autant plus que la plupart d'entre eux ont pu vivre l'aventure puisque 500 d'entre eux ont été invités à Munich par le club pour vivre la finale, samedi dernier.