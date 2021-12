LES LIONS TOUJOURS ROIS D’AFRIQUE

La FIFA a dévoilé ce jeudi 23 décembre son dernier classement des nations de l’année 2021. Niveau africain, le Sénégal reste leader continental devant le Maroc. Les vice-champions d’Afrique conserveront leur couronne jusqu’à la fin de cette année 2021, caracolant en tête depuis plus de deux ans. Pour rappel, les Lions du Sénégal, qui ont détrôné les Éléphants de la Côte d’Ivoire, lors du précédent classement, occupent cette position depuis novembre 2018.



Toutefois, il y a un changement sur la 3e marche du podium puisque l’Algérie, à la faveur de son sacre à la Coupe Arabe en finale contre la Tunisie, double les Aigles de Carthage pour retrouver un podium dont les Fennecs avaient été éjectés en octobre.



Pour le reste, aucun changement majeur à signaler, ce qui donnera bel et bien pour le tirage au sort des barrages de la Coupe du monde 2022, prévu entre le 22 et le 26 janvier, les deux groupes suivants : Chapeau 1 : Sénégal, Maroc, Algérie, Tunisie, Nigeria. Chapeau 2 : Egypte, Cameroun, Ghana, Mali, RD Congo.



Dans le Top 10 mondial aucun changement. La Belgique termine l’année en tête pour la 4e fois d’affilée. Le Brésil occupe la deuxième place. Le top 3 est complété par la France.



Le classement général est complété par l'Argentine (5è) et l'Italie (6è), respectivement vainqueur de la Copa America 2021 et de l'Euro 2020.







































