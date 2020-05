LES MARCHÉS DE DAKAR DÉSINFECTÉS TOUS LES DIMANCHES

« Il est temps que les gens retournent aux fondamentaux, ils ne doivent plus faire tout ce qu’ils veulent dans les marchés. Comme dans tous les marchés du monde, il faut des heures d’ouverture et de fermeture. » Le ton est ainsi donné par le Préfet de Dakar, Alioune Badara Samb, en compagnie du maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, hier à Sandaga.



Désormais, dit-il, tous les marchés de Dakar seront nettoyés et désinfectés les dimanches, avec la coordination des agents de l’UCG et du service d’hygiène. Des opérations qui entrent dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Covid-19. Dakar, la capitale sénégalaise, est le foyer de la maladie.

























emediasn