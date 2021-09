LES NOTES DU PSG FACE À MANCHESTER CITY (2-0) : AU PARADIS AVEC VERRATTI, À LA GUERRE AVEC GUEYE

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 29 Septembre 2021 à 10:20

Vainqueur de Manchester City en acceptant de souffrir (2-0), le PSG a su compter sur des individualités décisives et particulièrement inspirées à l’image d’un Marco Verratti délicieux en début de match. Buteur sur une action dont il a le secret, Lionel Messi a ouvert son compteur de la plus belle des manières. Et que dire d'Idrissa Gueye... Les notes des Parisiens.