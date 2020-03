LES PENSIONS DE RETRAITE PAYÉES À PARTIR DE MARDI (COMMUNIQUÉ)

La Direction générale de la comptabilité publique et du trésor a annoncé le démarrage dès mardi du paiement des pensions de retraite du Fonds national de retraite (FNR).



Cette mesure fait partie d’un ensemble de directives du ministère des Finances et du Budget destinées à assurer la sécurité de ses agents et celle des usagers du service public, souligne la structure dans un communiqué parvenu à l’APS.



‘’En application des dispositions réglementaires arrêtées dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor a adopté un certain nombre de mesures pour, d’une part, faciliter l’exécution des opérations de caisse et, d’autre part, assurer la sécurité de ses agents et celle des usagers du service public’’, rapporte le texte.



Parmi les mesures figurent le démarrage, par anticipation, du paiement des pensions du Fonds national de retraite, à compter du mardi, la multiplication des guichets de paiement pour assurer la célérité des opérations et éviter tout risque de rassemblement, indique-t-on.



La Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor compte sur la collaboration de tous les acteurs pour faciliter l’exécution de ses missions de paiement dans le respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires, ajoute la même source.



































aps