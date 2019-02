LES PENSIONS SERONT PAYÉES JEUDI, LES SALAIRES MARDI (COMMUNIQUÉ)

Les pensions et les salaires du mois de février seront respectivement payés à partir du jeudi 21 et du mardi 26 février, annonce un communiqué du ministère de l’Economie, des Finances et du Plan.



Le texte indique que c’est "sur instruction" du président de la République, Macky Sall, que le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba, a "demandé aux services de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor de procéder" à ces paiements.