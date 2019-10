LES POPULATIONS INVITÉES À AVOIR UN ‘’COMPORTEMENT CITOYEN’’ VIS-À-VIS DES FORCES DE SÉCURITÉ

Le maire de la commune de Malicounda (ouest), Maguette Sène, a invité mercredi les populations à adopter un comportement citoyen vis-à-vis des forces de défense et de sécurité, en particulier envers la Gendarmerie qui a ouvert une brigade de proximité dans cette localité du département de Mbour.



La sécurité étant un service offert aux populations, l’élu local est d’avis que celles-ci doivent ‘’collaborer parfaitement’’ avec les forces de défense et de sécurité, en termes de partage d’informations, d’accompagnement et d’intégration.



‘’J’exhorte la population à avoir un comportement citoyen, avec surtout le souci de développement de la communauté dans la paix et la sécurité’’, a-t-il dit lors de la cérémonie d’inauguration de la brigade de gendarmerie de Nianing.



‘’La prise en charge de la sécurité, c’est l’affaire de tous’’, a souligné Maguette Sène. "Il est donc attendu de la population une participation à la mise en application de la politique sécuritaire à travers le concept de +Gendarmerie de proximité+.’’



‘’Dans son souci de prendre en charge les préoccupations légitimes des populations en matière de sécurité, cette brigade constitue un maillon supplémentaire dans la densification de l’environnement sécuritaire de la zone’’, a fait remarquer l’élu local.



Il s’est ‘’solennellement engagé’’ à accompagner la Gendarmerie dans sa ‘’noble mission’’ de sécuriser les personnes et les biens du terroir.





















aps