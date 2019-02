LES PREMIÈRES TENDANCES DU SCRUTIN PRÉSIDENTIEL AU MENU

Les quotidiens de ce lundi traitent des premières tendances du scrutin présidentiel de dimanche, à l’issue duquel le camp du président sortant s’est dit victorieux dès le premier tour, ses principaux challengers tablant sur un second tour selon eux inévitable.





"Macky Sall est vainqueur de l’élection présidentielle dès le premier tour avec au moins 57% des suffrages. L’annonce a été faite, hier, dans la soirée" de dimanche à lundi, "par le chef du gouvernement, Mahammed Boun Abdallah Dionne, lors d’un point de presse", rapporte Le Soleil.



"Macky Sall crie victoire...L’opposition réclame un second tour", souligne le quotidien Enquête, selon lequel l’ancien Premier ministre Idrissa Seck, candidat de la coalition "Idy2019" et celui de "Sonko-Président", Ousmane Sonko, rejettent ces résultats partiels et "accusent la presse".



De fait "(...), pendant que les coalitions Idy2019 et Sono-Président s’en prenaient à certains organes de presse, la majorité, elle, criait déjà victoire dès le premier tour".



"Les derniers heurts de l’opposition", qui "crie au hold-up", note le quotidien L’Observateur. Les résultats issus des différents bureaux de vote, égrenés jusque-tard dimanche soir, ont fini d’ajouter "la confusion" au "suspense", relève le journal.



"Les statistiques placent Macky Sall à la tête du peloton avec un taux légèrement au-dessus de 50%. Dans certains quartiers, ces responsables et militants de Benno Bokk Yaakaar (BBY)" avaient organisé "des caravanes pour fêter une +victoire+ presque assurée", relate L’Observateur.



"Dans ce méli-mélo, écrit-il, les deux candidats de l’opposition et principaux challengers de Macky Sall se liguent pour couper court aux +rumeurs+. Idrissa Seck et Ousmane Sonko convoquent la presse pour, d’abord, se défoncer sur les journalistes qui ont commis le péché de donner des tendances lourdes favorables au président sortant".



"Ensuite, ajoute L’Observateur, ils annoncent un second tour, sans vouloir donner des chiffres", mais à peine ont-ils terminé que le coordonnateur de la campagne de BBY, le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne entre en scène pour porter "l’estocade en annonçant une victoire de son camp à près de 57%".



D’où la manchette "Les germes de la contestation" du journal Le Quotidien qui ajoute que les candidats Idrissa Seck et Ousmane Sonko "entrent en rébellion".



"Vu le déroulement des choses, on fonce tout droit vers des contestations", avec MM. Seck et Sonko qui "ont donné le ton. Ils appellent le peuple à faire barrage par tous les moyens", écrit Walfquotidien.



A la Une de Vox Populi, Malick Gackou, leader du Grand Parti et soutien de l’ancien Premier ministre Idrissa Seck, affirme que le président sortant "ne dépasse pas la barre des 44%", son candidat se situant selon lui "autour de 30%".



"Entre un taux de participation oscillant de 42 à 52%, selon les localités, le scrutin a révélé ses premiers secrets et les tendances connues donnent largement victorieux le candidat sortant Macky Sall", convient Kritik.



"Idrissa Seck et Ousmane Sonko, en ballotage, bénéficiant du vote de la diaspora et d’une partie de la jeunesse résistent au coup Ko alors que le duo Issa Sall-Madické Niang est à la traîne", résume Kritik.



"Macky Sall vire en tête", signale de son côté Sud Quotidien, à un mot près le même titre qui a inspiré le quotidien L’As, lequel affiche : "Macky Sall en tête". "C’est très serré !", convient Source A.



"Va-t-on vers un deuxième tour ?", s’interroge fortement Direct Info. "Un seul ou deux tours ? Les choses seront plus claires aujourd’hui. Mais en attendant, fait observer Le Quotidien c’est Macky Sall qui pointe la tête dans cette course au fauteuil" présidentiel. "A moins d’un renversement spectaculaire".



Libération fait comme si les jeux étaient déjà faits et affiche : "Macky II". Le journal revient sur les détails des résultats provisoires par région, non sans se fait l’écho de la bataille des chiffres entre les deux camps.





BK/PON