LES RENCONTRES DE JERM PARLONS REALISATION DU PSE: » LA DÉMARCHE DU PRÉSIDENT MACKY SALL EST SÉRIEUSE ET RIGOUREUSE » SELON PAPE MAHAWA DIOUF COORDONNATEUR DE LA CELLULE DE COMMUNICATION DE BBY

LE mouvement dénommé JERM (jeunesse Emergente pour la reelection de Macky )a reçu dans le cadre de ses rencontre Parlons réalisation du PSE M. Pape Mahawa Diouf coordonnateur de la Cellule de communication de Benno Bokk Yaakaar qui a présenté à ce public jeune la rupture incarnée par le président Macky Sall dans la gestion optimale des ressources du pays » la démarche du président de la république est sérieuse et rigoureuse » a déclaré M. Päpe Mahawa Diouf de la cellule de communication de la coalition BBY. Il s’adressait ce week end à une assistance jeune composée des membres de la jeunesse pour l’emergence et la reelection d Macky .il souligne que sur le plan international , le Sénégal jouit d’une bonne réputation en matière de gestion des ressources minières comme en atteste les organismes spécialisées en la matière Tous les contrats pétroliers sont rendus publics a t-il souligné Faisant le bilan de l’actuel régime ; M. Diouf salue les performances dans le domaine de l’agriculture ou des records ont été battus comme la production arachidiere qui a atteint le record de 1 500 000 tonnes.Il invite les opposants à mieux étudier les impacts positifs qu’a engendré l’ambitieux programme du chef de l’État en matière d’infrastructures qui vont impacter positivement sur la bonne marche de l’économie partout dans le territoire national .Il ny aura plus de discrimination entre les villes et le monde rural a t-il poursuivi .Le coordonnateur de la cellule de communication de Benno Bok Yakar a aussi insisté sur la pertinence du Pse qui nous directement vers l’Emergence en 2035 . Pour terminer , il a encouragé la structure JERM à continuer sur cette voie afin de mieux vulgariser les réalisations du candidat Macky SALL PRESIDENTIELLE 2019: » LE PRESIDENT MACKY SALL ...