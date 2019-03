LEXIQUE - LA CÉRÉMONIE D’INVESTITURE

La Cérémonie d’investiture est une cérémonie au cours de laquelle un individu endosse des fonctions ou une position d’autorité et de pouvoir. Elle marque la reconnaissance officielle de l’autorité. Le moment phare de la cérémonie d’investiture reste, sans conteste, la prestation de serment du président élu, sous la supervision du Conseil constitutionnel. En 2012, 15 chefs d’Etat africains ont fait le déplacement pour assister à la cérémonie d’investiture pendant laquelle le président Macky Sall a prêté serment. Au Sénégal, le lieu de la cérémonie d’investiture est choisi par le président élu. En 2000, c’est le stade Léopold Sédar Senghor qui a accueilli la cérémonie d’investiture du président Abdoulaye Wade, devant un public venu nombreux et des invités de marque. Douze ans plus tard, pour la cérémonie d’investiture de son successeur, Macky Sall, c’est le cadre de l’hôtel King Fahd Palace qui a été choisi, avec des invités triés sur le volet. Cette année, le président réélu a décidé de tenir la manifestation au Centre des Expositions de Diamniadio, inauguré, il y a moins d’un an. Pour sa part, le président Abdou Diouf a tenu ses cérémonies d’investiture dans les locaux des institutions judiciaires. En 1981, à la Cour suprême, puis en 1988 et en 1993 au Conseil constitutionnel.