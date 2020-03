LIBERATION DE GUY MARIUS : ME AMADOU SALL FRUSTRE LES AUTRES AVOCATS

Mêmes s’ils se réjouissent de la libération de Guy Marius Sagna, des avocats, commis en premier pour assurer la défense de ce dernier ont ressenti une frustration après une constitution presque par effraction de leur confrère Me Amadou Sall. Et, indique les Echos, ils ont été d’autant plus frustrés que leur confrère les a trouvés dans une période où ils peaufinaient une stratégie de défense et, sans les informer, il a déposé sa requête sur la table du Doyen des juges.



Selon les Echos, tout porte à croire qu’il y aurait des dessous politiques dans cette liberté provisoire subitement accordée à Guy Marius Sagna. Car, même le parquet ne s’y est pas opposé.