LIBERTÉ PROVISOIRE POUR BASSIROU DIOMAYE FAYE

Vent de répit pour le parti PASTEF ou juste une façon d’atténuer l’arrestation annoncée imminente de son leader ? En tout cas l’étau s’est légèrement desserré ce vendredi, avec la liberté provisoire obtenue, tard le soir, par Bassirou Diomaye Faye, Secrétaire général du parti d’Ousmane Sonko.



Arrêté le 15 avril dernier lors d’une opération musclée devant son bureau à la Direction générale des impôts et domaines, le lieutenant de Sonko a finalement passé près d’un mois en détention.



Poursuivi pour outrage à magistrat, diffamation et actes de nature à compromettre la paix publique, il lui est reproché un post sur les réseaux sociaux dans lequel il fustigeait les développements du procès pour diffamation de son leader, Ousmane Sonko, et s’en prenait aux magistrats.



Agé de 42 ans, Bassirou Diomaye Faye est l’un des responsables de premier plan du parti PASTEF, en proie à une série de déboires judiciaires depuis la plainte pour viol et menaces de mort dont fait l’objet son président, Ousmane Sonko, considérée comme un pan d’un complot dont ce dernier serait victime en vue d’être écarté de la prochaine présidentielle.























































