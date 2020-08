LIBERTÉ PROVISOIRE POUR LES CHEFS DE VILLAGE DE TOBÈNE, KITIANE ET MBENGUÈNE

Quatre (04) des vingt-trois (23) personnes arrêtées sur le litige foncier qui oppose les villageois de Tobène et les ICS (Industries chimiques du Sénégal) ont été libérées. Selon leur avocat, elles ont pu bénéficier d’une liberté provisoire en attendant leur jugement. Il s’agit des chefs de village de Tobène, Kitiane et Mbenguène et un autre jeune de la localité.



Ces habitants de la commune de Méouane, département de Tivaouane, arrêtés mercredi dernier, sont poursuivis pour : actions diverses, rassemblements illicites, violences à agents dans l’exercice de leurs fonctions, incitation à la rébellion. Ils contestent la délimitation des six (06) hectares de terre, dans la zone, qui sont affectés aux ICS.



« Pour le dernier chef de prévention, incitation à la rébellion, (prévu et puni par l’article 431-7 du Code Pénal), l’activiste Ardo Gning activement recherché vient d’être interpellé par la même brigade de gendarmerie de Tivaouane et sera déféré lundi pour rejoindre probablement le groupe placé en détention », informe Me Koureychi Ba.





































































emediasn