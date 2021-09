LIGA - ROBERTO MARTINEZ SUCCESSEUR DE RONALD KOEMAN AU BARÇA ? "IL N’Y A RIEN À COMMENTER"

A l’heure où le siège de Ronald Koeman est devenu plus éjectable que jamais, que le FC Barcelone est plongé dans une crise majeure, qui dépasse les simples résultats, la presse catalane songe déjà à lui trouver un remplaçant. Le nom de Roberto Martinez revient régulièrement sur le devant de la scène.

L’actuel sélectionneur de la Belgique, qui affrontera la France le 7 octobre prochain, s’est confié à Eurosport sur le sujet. Et, pour lui, le FC Barcelone et l’éventuelle succession de Ronald Koeman ne sont pas d’actualité.



“Comme vous pouvez l’imaginer, il n’y a rien, vraiment rien, à commenter de mon côté, nous a confié l’Espagnol. Évidemment, il y a toujours des rumeurs, elles sont toujours là. C’est normal en football. Quand vous perdez trois matches, les rumeurs disent que vous allez perdre votre travail. Quand ça va bien, que vous avez de bons résultats, il y a aussi des rumeurs. Mais il n’y a rien à commenter me concernant à ce moment.”