LIGUE 1, 2E JOURNÉE - LE PSG BAT STRASBOURG (4-2) DEVANT UN MESSI EN TRIBUNE, MBAPPÉ SIFFLÉ, PUIS BRILLANT

Paris a savouré sa belle soirée. Sous les yeux de Lionel Messi, le PSG a signé une deuxième victoire en autant de journées de Ligue 1. Pour la première apparition de sa star argentine devant un public du Parc des Princes en feu, les Parisiens ont d’abord fait les choses bien contre Strasbourg avant de se faire peur (4-2).



Le film du match

Porté par un très bon Kylian Mbappé, malgré les sifflets contre lui lors de l’annonce des compositions, le club de la capitale a fait la différence en première période. Mauro Icardi (1-0, 3e), Ludovic Ajorque contre son camp en lieu et place de Mbappé (2-0, 25e), Julian Draxler (3-0, 27e) et Pablo Sarabia (4-2, 86e) ont été les buteurs parisiens, alors que Kevin Gameiro (3-1, 53e) et Ludovic Ajorque (3-2, 64e) ont fait souffler un vent de panique. Après le match, les joueurs parisiens ont effectué une communion avec leur public, après une saison 2020-2021 jouée presque intégralement à huis clos.





MBAPPÉ ÉTAIT PARTOUT

À l’origine du but contre son camp d’Ajorque et auteur de deux passes décisives, Mbappé a répondu au public parisien de la meilleure des manières. Particulièrement impliqué dans le jeu des siens, le Français a fait vivre une mauvaise soirée à Lucas Perrin. Sa pointe de vitesse lui a encore permis de faire des merveilles dans son couloir gauche. Sur deux actions semblables où il a d’abord fait la différence, avant de centrer devant le but, il a fait marquer Draxler (3-0, 27e) et Sarabia (4-2, 86e) à bout portant. Auparavant, sa frappe enroulée du pied droit a été détournée par Ajorque dans son propre but (2-0, 25e). Matz Sels l'a même mis en échec par deux fois.

Très nettement dominateur en première période, le PSG a également pu prendre le temps de mettre son jeu en place grâce au but précoce d’Icardi dès la troisième minute. L’Argentin a repris de la tête un très bon centre d’Abdou Diallo pour surprendre Matz Sels, auteur d’une mauvaise sortie. Était-il hors-jeu ? Les Strasbourgeois en sont persuadés. Mais la VAR a tout de même validé cette ouverture du score. Et les Parisiens ont alors pris les choses en main. Tout du moins jusqu’à la pause. Car la deuxième période ne fut pas du même acabit.



GAMEIRO, LA MALÉDICTION CONTINUE POUR LE PSG

Souvent victime d’une forme de malédiction qui consiste à voir ses anciens joueurs marquer lors de leurs retrouvailles avec le club de la capitale, le PSG a ainsi vu Kevin Gameiro tromper Keylor Navas d’une tête hors de portée du gardien parisien (3-1, 53e). Heureusement pour les joueurs de Mauricio Pochettino, la différence avait déjà été faite. Apathiques comme ils peuvent l’être lorsqu’ils mènent nettement au score, les coéquipiers de Presnel Kimpembe ont ensuite vu Ludovic Ajorque ramener les Strasbourgeois à un but d’une nouvelle tête sublime sur un centre de Dimitri Liénard (3-2, 64e).

Auteur de deux parades décisives devant Mbappé (48e, 62e), Sels a préservé l’espoir des siens d’aller chercher un match nul, avant que l’expulsion d’Alexander Djiku, pour deux cartons jaunes en deux minutes (79e, 81e), ne redonne de la maîtrise aux Parisiens dans les dix dernières minutes. Le PSG prend donc provisoirement la tête du championnat grâce à cette deuxième victoire en autant de journées. Et ce quelques heures seulement après la lourde défaite de Lille à domicile contre Nice (0-4).