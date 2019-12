LIGUE 1 : GÉNÉRATION FOOT N’Y ARRIVE PLUS

L’équipe de Génération Foot battue 0-2 par l’AS Douanes, a concédé ce samedi sa 2-ème défaite de la saison après quatre matchs en ligue 1.









Elle perd ainsi plus de matchs que sur l’ensemble des 26 matchs de la saison dernière (26 rencontres) qui l’avait consarée championne e où elle n’avait concédé qu’un seul revers.





C’est aussi la 2-ème défaite de suite pour l’équipe de Déni Birame Ndao qui avait été battue sur sa pelouse 1-2 par Niary Tally lors de la journée précédente.





Au contraire de Génération Foot, les Rufisquois de Teungueth FC continuent d’engranger les victoires et après leur succès 3-0 au stade Caroline Faye contre le Stade de Mbour (3-ème journée), ils ont battu ce samedi 2-0 l’équipe de Dakar Sacré cœur qui occupait la première place de la ligue 1.





Les deux autres matchs programmés ce samedi se sont soldés par des nuls : 1-1 entre Diambars et Stade de Mbour et 0-0 entre Niary

Tally et l’AS Pikine.





Les trois autres matchs de la 4-ème journée auront lieu ce dimanche avec Mbour PC-CNEPS, Jaraaf-Casa Sports et Ndiambour-Gorée.





SD/AMD