LIGUE 1 -LE PSG S'EN SORT MIRACULEUSEMENT FACE À METZ

Le PSG sort difficilement la tête de l'eau. Le champion de France a dominé le FC Metz au Parc des Princes pour le compte de ce match en retard de la 1ere journée de Ligue 1 et remporté les trois premiers points de sa saison avec une victoire (1-0) obtenue grâce au but de Julian Draxler dans les derniers instants de la rencontre. Brouillons en première mi-temps malgré 74% de possession de balle en leur faveur, les hommes de Thomas Tuchel ont attendu le temps additionnel de la deuxième mi-temps pour ouvrir le score et marquer le premier but parisien de la saison. Trois points mérités pour les joueurs de la capitale avant d'affronter l'OGC Nice ce dimanche.



L’expression habituelle "les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas" pourrait s’écrire en mois avec les Parisiens. En effet, pour les hommes de Thomas Tuchel les mois se suivent mais ne se ressemblent pas. Formidable finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain vient de réaliser un début de saison catastrophique en Ligue 1 et ne doit son salut ce mercredi soir contre Metz, qu’au but de l'international allemand Julian Draxler.





Lui qui n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis octobre 2018. Une action de but qui part même d'une récupération de Bandiougou Fadiga, jeune joueur qui a foulé pour la première fois de sa carrière les pelouses d’un match de Ligue 1. C’est dire la panique qui réside au sein de l’effectif parisien pourtant rempli de stars.





ANGEL DI MARIA, L’HOMME À TOUT FAIRE

La véritable, et surement la seule, satisfaction parisienne ce soir vient de l'ailier argentin Angel Di Maria. En méforme totale contre l’Olympique de Marseille, il était sur tous les ballons ce soir. Précis lorsqu’il tirait les coups-francs, imaginatif lorsqu’il fallait trouver Pablo Sarabia dans la surface de réparation messine, il a surtout retrouvé une très bonne "connexion" avec son compatriote argentin Mauro Icardi.





Très peu de ballons perdus et un jeu exclusivement tourné vers l’avant, sa combinaison avec Icardi voire Mbappé, si le Français se retrouvait apte à jouer, pourrait faire des dégâts du côté de l’Allianz Riviera. Même si les Parisiens devront pallier l’absence d’Abdou Diallo qui a écopé d’un carton rouge ce soir et peut-être celle de Juan Bernat, sorti sur blessure.