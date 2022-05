LIGUE 1 - TRANSFERTS : KYLIAN MBAPPÉ A CHOISI DE RESTER AU PSG

Rédigé par Dakarposte le Samedi 21 Mai 2022 à 15:47

Il a finalement choisi de rester au Paris Saint-Germain malgré les appels du pied plus qu'insistants du Real Madrid. Selon les informations de L'Equipe, et du Parisien, qui confirment celles de Gianluca Di Marzio, Kylian Mbappé jouera encore le Championnat de France et la Ligue des champions la saison prochaine avec le club de la capitale. Il en fera l'annonce après PSG-Metz.



Le point final du feuilleton Mbappé est tout proche. Selon les informations de L’Équipe et du Parisien, Kylian Mbappé aurait pris sa décision… celle de prolonger avec le Paris Saint-Germain. L’attaquant français aurait accepté l’offre formulée par le club de la capitale. Il ne manquerait plus que la signature de l'intéressé selon l’Équipe.



En fin de contrat le 30 juin prochain, le Bondynois aurait donné son accord au club parisien, supplantant le Real Madrid, dont les chances de succès dans l'affaire se sont peu à peu réduites ces derniers jours. Mbappé aurait communiqué sa décision à l’état-major parisien lors d’une réunion au sommet. Le contrat n’est pas encore totalement ficelé mais les deux parties se seraient accordées sur une durée de trois années supplémentaires.



Sauf retournement de situation improbable, Kylian Mbappé aura même l’occasion d’annoncer la nouvelle en personne devant les tribunes garnies du Parc des Princes ce samedi soir. Histoire de plonger l'enceinte dans un climat de fête, loin des réactions sans doute amères du côté de Madrid.