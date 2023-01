LIGUE DES CHAMPIONS | PSG - BAYERN MUNICH | SADIO MANÉ DE RETOUR FACE À PARIS EN 8ES ?

C'est une bonne nouvelle pour le Bayern Munich, et pas forcément pour le PSG. Sadio Mané pourrait jouer face à Paris lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions ! Alors qu'il a été opéré du genou en novembre après s'être blessé juste avant la Coupe du monde, le Sénégalais serait sur le bon chemin. C'est encore très hypothétique. Mais son coach en Bavière, Julian Nagelsmann, veut y croire. "Il y a une petite chance pour qu'il puisse jouer le match aller contre Paris mais, dans ma tête, je n'ai pas encore prévu de le faire jouer ce match. Simplement pour ne pas lui mettre la pression, comme je le fais toujours avec les joueurs blessés. Mais il est assurément sur la bonne voie", a lancé l'entraîneur du Bayern, ce jeudi.



Ce serait évidemment un retour bienvenu pour le Bayern Munich. Sa blessure le 8 novembre lors de la victoire contre Brême (6-1), sur un contact avec le défenseur Amos Pieper, l'avait forcé à déclarer forfait pour le Mondial et avait fait pleurer nombre de supporters au Sénégal. Mais il y avait aussi une crainte de le voir manquer une grande partie du reste de la saison en club. Le journal allemand, Bild, avait ainsi évoqué une durée d'absence qui pourrait avoisiner les trois mois. Et donc l'obliger à être en tribunes face au PSG de Mbappé, Messi et Neymar.



Finalement, l'ancien de Liverpool récupère plus vite que prévu. Et l'espoir renait à Munich pour ce double duel face à Paris, prévu le 14 février et le 8 mars. "C'est un joueur important, c'est pourquoi nous l'avons recruté. Si tout se passe idéalement, il pourrait jouer contre Paris, mais il faudrait que tout se passe très, très bien. Il y a encore un petit risque. Nous allons voir quel est le processus actuel de récupération. Il a couru à 70 % hier (mercredi). Il est déjà plus rapide que ce que nous attendions", a expliqué Julian Nagelsmann dans des propos repris par L'Equipe.

En revanche, l'histoire est bien différente avec le poste de gardien de but. Manuel Neuer s'est fracturé une jambe pendant des vacances au ski mi-décembre. Et il est évidemment forfait pour le reste de la saison. Si l'information est connue depuis l'annonce de sa blessure, Julian Nagelsmann a confirmé ce jeudi que le Bayern allait être contraint de recruter pour compenser cette absence majeure. "Selon moi, nous avons l'obligation de signer un autre gardien", a-t-il dit, "indépendamment de savoir qui sera numéro un et numéro deux". "Nous avons des jeunes joueurs qui ont beaucoup de talent mais disputer un match à ce moment de la saison sans jamais avoir joué en football professionnel, serait une situation difficile", a-t-il encore souligné.

Les noms de Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Alexander Nübel (prêté à l'AS Monaco par le Bayern), Emiliano Martinez (Aston Villa) et Dominik Livaković (Dinamo Zagreb) ont été évoqués ces dernières semaines. Mais sont tous des dossiers compliqués à cette période de l'année. "Le marché des gardiens (en hiver) est difficile. Il n'y a pas d'équipe prête à lâcher facilement son titulaire", résume Nagelsmann, moins optimisme que pour Mané.