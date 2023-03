LIGUE DES CHAMPIONS : CHELSEA PEUT-IL ENCORE COMPTER SUR N’GOLO KANTÉ ?

Dimanche 14 août 2022. Le soleil brille à Stamford Bridge et près de 40 000 spectateurs sont présents malgré la chaleur caniculaire de l’été londonien pour venir voir le premier gros choc de la saison des Blues. Les coéquipiers de N’Golo Kanté affrontent les Spurs de Tottenham. A cinq minutes du terme de la rencontre, alors que les Blues mènent encore 2-1 (Harry Kane égalisera en toute fin de match), N’Golo Kanté quitte ses partenaires en boitant, touché aux ischio-jambiers.

Depuis ? C’est le néant dans la saison de l’international français aux 53 sélections. Si le milieu de terrain avait bien tenté un retour à la compétition fin septembre, dans l’optique notamment de participer à la Coupe du monde au Qatar avec les Bleus, il avait dû se résoudre à se faire opérer le 18 octobre après une énième rechute de sa blessure. Deux petits matches seulement et une absence de plus de six mois.



De retour à l'entraînement avec ses coéquipiers ce lundi, à la veille de la réception de Dortmund à Stamford Bridge en huitième de finale retour de la Ligue des champions, Kanté semble, enfin, voir le bout du tunnel. Le milieu qui fêtera ses 32 ans le 29 mars prochain espère ainsi participer à la fin de saison des Blues, en difficulté en championnat. Il ne jouera face aux Allemands. Mais l'essentiel est ailleurs.

Depuis mi-février le numéro 7 de Chelsea a repris progressivement et participé à des morceaux de séances avec ses partenaires. Connaissant le passif de son joueur, l'entraîneur Graham Potter n’avait d’ailleurs pas voulu prendre le moindre risque. "Tout le monde connaît ses qualités, déclarait son entraîneur, en fin d’année 2022. Il s'agit de l'aider à retrouver la forme, le terrain. On a hâte de le voir rejouer au football. N'Golo s'entraîne seul sur le terrain depuis quelques jours, mais il a encore un très, très long chemin à parcourir."





Un long chemin au bout duquel la lumière semble de nouveau visible pour l’infatigable milieu récupérateur. Mais malgré son retour dans le groupe de Chelsea, de nombreuses questions entourent l’avenir de l’ancien joueur de Leicester. Pourra-t-il de nouveau enchaîner les matches ? Retrouvera-t-il le niveau qui avait fait de lui l’un des meilleurs milieux de terrain du monde ?



KANTÉ (TROP) SOUVENT ABSENT

Depuis son arrivée à Chelsea en 2016, en provenance de Leicester, le joueur formé à l’US Boulogne a souvent été embêté par les blessures. Quand ce n’est pas son ischio qui l’empêche de tenir sa place, sa cheville lui fait défaut. Lors de la saison 2019/2020, N’Golo Kanté avait manqué près de 50% des matchs de son équipe. L’année suivante, il avait retrouvé la forme en participant à 82% des rencontres des Blues toutes compétitions confondues et avait été l'un des grands artisans du sacre de Chelsea en Ligue des champions.

Si cette année, pour l’heure, il affiche un pourcentage famélique de matchs disputés (6% seulement), l’année dernière aussi il avait dû, à plusieurs reprises, s’absenter sur blessure. Notamment gêné par un genou douloureux, il n’avait pris part qu’à 65% des matchs des Blues. En six saisons et demie chez les Blues, le Français a pris part à un peu moins de deux tiers des matchs de Chelsea.

Avec son style caractéristique et son volume de jeu XXL, Kanté pourra, après six mois d’arrêt, donner la pleine mesure de son talent seulement si son corps le laisse de nouveau tranquille. Tout un club l’espère.



UNE FORME QUI INTERROGE ET QUI POURRAIT CONDITIONNER LA SUITE

La fin de saison pourrait être également déterminante pour la suite de la carrière du Français. En fin de contrat en juin prochain, et malgré cette longue absence, Kanté ne manque pas de prétendants. Si le FC Barcelone avait tenté de recruter le milieu français l’été dernier, nul doute que les Blaugrana reviendront à la charge d’ici quelques semaines. Le Real Madrid ou encore le PSG ont, également, un temps été attirés par le profil du champion du monde 2018.





Mais ces dernières semaines, selon la presse britannique, une prolongation de contrat à Chelsea était de plus en plus d’actualité. Nul doute que si N’Golo Kanté retrouve son niveau rapidement, les dirigeants des Blues feront tout pour conserver leur milieu de terrain quelque temps de plus dans le sud-ouest de Londres.