LIGUE DES CHAMPIONS - GROUPE A - LIVERPOOL CARTONNE LES RANGERS (1-7), TRIPLÉ RECORD POUR MOHAMED SALAH

Liverpool a pris une sacrée option dans l’optique de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Après une période timide conclue sur un score de parité, les Reds ont accéléré pour offrir un spectacle offensif à sens unique et s’imposer dans les grandes largeurs sur la pelouse des Rangers (1-7).

Remplaçant au coup d’envoi, Mohamed Salah en a profité pour inscrire le triplé le plus rapide de l’histoire de la compétition, en un peu plus de six minutes. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, Roberto Firmino a été l’autre artisan de cette victoire écrasante. Les Reds peuvent désormais se concentrer sur le choc face à Manchester City en Premier League.



Il y a eu deux matches dans le match. Pendant 45 minutes, les hommes de Jürgen Klopp n’ont pas été très emballants, ni très emballés. Les Écossais n’en demandaient pas tant pour marquer leur tout premier but dans cette campagne de Ligue des champions. Scott Arfield a validé un très bon mouvement offensif de son équipe pour plonger les Reds dans le doute (1-0, 17e).

Heureusement que le club anglais n’a pas ruminé trop longtemps, même s’il lui a fallu un coup de pied arrêté pour égaliser. Sur un corner, Roberto Firmino s’est imposé au premier poteau pour relancer les siens après une entame compliquée (1-1, 24e). Ce fut sans doute la seule éclaircie du premier acte pour Liverpool.



Mais les Reds en avaient beaucoup sous le pied. Et la rencontre s’est terminée en démonstration presque écœurante pour les Rangers, qui ont vu leurs supporters quitter le stade avant le coup de sifflet final. En difficulté derrière, Joe Gomez s’est rattrapé avec un centre millimétré pour Firmino (1-2, 55e). Le Brésilien s’est ensuite fendu d’une remise derrière le pied d’appui pour servir Darwin Nunez sur un plateau (1-3, 66e). Le match était plié, mais les Reds n'étaient pas rassasiés.

Encore moins Mohamed Salah. L’Égyptien n’avait pas le temps ce soir après être sorti du banc. Alors il a ajouté trois réalisations à son palmarès en un temps record : une frappe du pointu dans un angle improbable (1-4, 75e), une finition idéale du gauche (1-5, 80e) et un nouveau tir imparable après un décalage côté droit (1-6, 81e). 6 minutes et 12 secondes séparent le premier et le dernier but.

Dernière bonne nouvelle pour Liverpool : le jeune Harvey Elliott, très remuant, a inscrit son nom au tableau d’affichage, après intervention du VAR pour une possible position de hors-jeu (1-7, 87e). Au final, les Reds ont fait oublier leur terne première période, en faisant voler en éclat une équipe écossaise toujours en quête de son premier succès dans cette Ligue des champions. Avec neuf points au compteur après quatre journées, et surtout six points d’avance sur l’Ajax Amsterdam, Liverpool a quasiment composté son billet pour la phase finale.