LIGUE DES CHAMPIONS : LE REAL MADRID DOMINE LIVERPOOL EN FINALE (1-0) ET REMPORTE SA 14E C1

Le Real Madrid est éternel. Les joueurs de Carlo Ancelotti ont réussi à dominer Liverpool (1-0), ce samedi au Stade de France, pour remporter la finale de la Ligue des champions Malmené durant une grande partie de cette rencontre, le club espagnol a fait preuve de réalisme en marquant au moment opportun grâce à Vinicius (59e) et en résistant aux assauts adverses grâce aux nombreuses parades d'un Thibaut Courtois infranchissable. Les Merengues remportent donc la plus prestigieuse des compétitions européennes pour la quatorzième fois de leur histoire.



Cette rencontre devait débuter à 21h, dans la magnifique enceinte du Stade de France, mais finalement, après de nombreux débordements aux alentours du stade, le début du match a été décalé à trois reprises. Initialement reprogrammé à 21h15, il a encore été décalé à 21h30 et enfin à 21h36, obligeant les joueurs des deux équipes à s’échauffer une seconde fois. Agacés, les fans présents dans le stade n’ont pas donné l’impression d’apprécier le spectacle de la star internationale Camila Cabello qui n’a, pas réussi à calmer les ardeurs des supporters les plus impatients.





Et les supporters ont dû faire preuve de patience durant ce match, surtout ceux du Real Madrid. Les joueurs de Carlo Ancelotti n’ont tiré que quatre fois en direction du but. Mais encore une fois, le Real Madrid a fait preuve d’un réalisme à tout épreuve. Karim Benzema a longtemps pensé qu’il avait ouvert le score avant de voir son but être refusé pour une position de hors jeu (42e). Cette action a été la seule du Real Madrid jusqu’à l’heure de jeu, tandis que Liverpool avait déjà tiré à quinze reprises en direction du but de Thibaut Courtois. Alors que le chronomètre allait bientôt indiquer l’heure de jeu, Federico Valverde a décidé de renverser le cours de ce match. L’international uruguayen, depuis son côté gauche, a décidé de centrer en direction du second poteau malgré la présence de Karim Benzema au point de penalty. Mais Valverde a vu, avant tout le monde, que Vinicius avait pris le dessus sur le joueur à son marquage et le Brésilien a profité de cet avantage pour inscrire le premier but de ce match (59e).