LIGUE DES CHAMPIONS - La presse anglaise se méfie de l'Atlético de Madrid, qui affronte Liverpool

Puisqu'il va remporter le titre de champion d'Angleterre, trente ans après son dernier sacre, Liverpool aborde son huitième de finale aller de Ligue des champions, mardi (21 heures) face à l'Atlético de Madrid, avec l'ambition de conserver sa couronne européenne. Mais la presse anglaise se méfie : de l'adversaire, de son entraîneur Diego Simeone et de sa philosophie.



Le programme des huitièmes de finale de Ligue des champions



« Ce tirage représente un danger particulier pour l'équipe de Jürgen Klopp, écrit Miguel Delaney, le chef de la rubrique football de l'Independent. Diego Simeone est le mauvais entraîneur à affronter pour Liverpool, mais au bon moment. L'Atlético est loin de l'équipe qu'elle était. » Plus globalement, Diego Simeone et son équipe inspirent la méfiance, presque la crainte.



Le Times, qui pose ce huitième de finale en duel entre les techniciens argentin et allemand, relaie la peur de Jurgen Klopp. « Jouer l'Atlético est l'une des choses les plus difficiles dans la vie d'un footballeur », a confirmé l'entraîneur des Reds en conférence de presse, lundi. L'ancien joueur d'Arsenal Charlie Nicholas et éditorialiste à Sky Sports prédit un match « brutal » et un nul de Liverpool, parce que Diego Simeone et ses joueurs vont se « retrousser les manches » pour accrocher le champion d'Europe.



Le Liverpool Echo parle d'une « tâche périlleuse », alors que Theathletic analyse ce match sous le prisme d'un duel de haut vol entre Alisson Becker et Jan Oblak, deux des meilleurs gardiens du monde.