LIGUE DES CHAMPIONS - UN HOMME NOUVEAU : SADIO MANÉ, ROI D'AFRIQUE PRÊT À MENER LIVERPOOL AU SOMMET

Tout peut changer sur un coup de pied. Sadio Mané serait bien placé pour en parler. L'attaquant sénégalais a vu le pire scénario se dessiner en manquant un penalty en finale de la CAN. Il est finalement devenu un héros quand il a transformé son tir au but pour porter les Lions de la Teranga sur le toit de l'Afrique. Il est entré dans l'histoire en même temps que le Sénégal. Il restera l'homme marquant d'un tournoi international. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est bien de nature à changer un homme.



Un changement déjà perceptible. Jürgen Klopp l'a noté dès le retour de Mané sur les bords de la Mersey. Son joueur faisait pourtant déjà partie des meilleurs attaquants de la planète. Mais son sacre africain lui a donné une autre dimension. "C'était un grand joueur, un joueur de classe mondiale quand il est parti d'ici, mais il revient en tant que leader à un niveau différent, a estimé l'entraîneur des Reds avant la victoire à Burnley (0-1). C'était un grand tournoi, le plus grand de sa vie jusqu'ici. Il a franchi un cap énorme, à 100%."



C'est peu de dire que Mané était attendu en tournant à la CAN. Il était l'espoir de tout un peuple. C'est peut-être le statut le plus difficile à assumer. "Je ne pourrais pas avoir plus de respect pour ce que Sadio a fait, a poursuivi Klopp. Il est à coup sûr maintenant l'une des plus grandes légendes sénégalaises de tous les temps et à juste titre. La pression sur ses épaules était absolument incroyable. Je n'ai généralement aucun problème à faire face à la pression mais, quand il a marché jusqu'au penalty, j'ai pensé que c'était un moment vraiment difficile dans la vie. Il y a fait face, il l'a maîtrisé, j'ai été vraiment impressionné."



Si Mané s'est montré à la hauteur alors qu'il avait d'énormes responsabilités, cela ne s'est pas arrêté à la finale. Son rayonnement a porté le Sénégal tout au long de cette CAN. Il a été le leader dont sa sélection avait tant besoin, avec un impact toujours plus fort dans les tours à élimination directe. Son titre de MVP en a été la plus belle preuve. Être décisif est une chose, le faire avec régularité est encore plus fort. C'est en réussissant ce tour de force que Mané a pris une autre dimension. "C'était le meilleur joueur du tournoi, a souligné Klopp. C'est un exploit incroyable pour lui."



LIVERPOOL PEUT RÉCOLTER CE QU'IL A SEMÉ

Klopp n'y est pas pour rien. C'est en progressant sous les ordres du technicien allemand que Mané s'est imposé comme l'un des meilleurs attaquants au monde. Le niveau et l'implication exigés à Liverpool lui ont permis de devenir un attaquant plus complet, plus décisif. Et une individualité forte des Reds et de la Premier League, réputé comme le championnat le plus difficile en Europe. Sa consécration avec le Sénégal et sa capacité à endosser le costume de leader des Lions de le Teranga partent de là.



Mais si le parcours et la dimension prise par Mané à Liverpool ont quelque part aussi servi les intérêts de la sélection sénégalaise, l'inverse pourrait également se vérifier dans les mois à venir. "Il peut utiliser cela et devenir un joueur encore meilleur qu'il était deux ou trois ans auparavant", estime Klopp. Le technicien allemand fait référence à la meilleure saison en carrière de Mané. En 2018-19, il avait terminé co-meilleur buteur de Premier League avec 22 buts et été l'un des hommes forts du sacré de champion d'Europe des Reds, à l'image de son doublé face au Bayern à Munich (1-3). Quelques mois plus tard, il s'était vu récompenser par une quatrième place au Ballon d'Or.



SALAH N'EST PLUS LE SEUL LEADER

Mané n'avait pas totalement réussi à bâtir sur cette saison très aboutie pour renforcer son leadership avec Liverpool. Il avait certes apporté une contribution très nette au titre de champion d'Angleterre des Reds en 2020 avec 18 buts et 9 passes décisives en championnat. Mais le Sénégalais avait aussi incarné, comme d'autres coéquipiers, la saison très délicate de la formation de Jürgen Klopp en 2020-21. Et sur l'exercice actuel, Mané a vu un Mo Salah phénoménal s'affirmer comme l'atout numéro un incontestable de Liverpool. L'ex-joueur de Southampton est un peu en retrait.

Mais la donne peut changer sur la fin d'un hiver qui a vu Mané se transformer, en tant qu'homme et en tant que joueur, après ce titre de champion d'Afrique. Désormais conscient de sa capacité à tirer une équipe vers le sommet, le Sénégalais aura à cœur de confirmer cette nouvelle dimension avec Liverpool, opposé à l'Inter mercredi en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Et si l'étincelant Salah devait avoir du mal à digérer sa défaite avec l'Egypte en finale de la CAN, les Reds auraient un autre leader sur lequel s'appuyer. Ce costume n'est plus trop grand pour Mané.