LIGUE PRO : TEUNGUETH FC ANNONCE LA RÉSILIATION AMIABLE DU CONTRAT AVEC SON ENTRAÎNEUR CHEIKH SIDATY SARR

Le Teungueth FC a annoncé, jeudi, la résiliation amiable du contrat de son entraîneur principal, Cheikh Sidaty Sarr, ainsi que de son adjoint, Assane Diallo. Cette décision, prise en accord avec les deux parties, entre en vigueur immédiatement.



Dans un communiqué signé par le président du club, Babacar Ndiaye, il a été précisé que la rupture du contrat avec Cheikh Sidaty Sarr, en cours jusqu’en juillet 2027, intervient pour des raisons personnelles et en raison de l’insuffisance des résultats ainsi que des objectifs non atteints.



Le club rufisquois a également indiqué que cette décision a été mûrement réfléchie et ne laisse aucune indemnité à payer à l’entraîneur principal.











































































rts