LIONEL MESSI A TOUJOURS LE COEUR À BARCELONE : "DÈS QUE JE PEUX, JE REGARDE LES MATCHES DU BARÇA"

Dans une interview exclusive donnée au journal espagnol Sport dans sa maison de la région parisienne, Lionel Messi est revenu, point par point, sur tous les changements intervenus dans son quotidien depuis son départ du FC Barcelone. De son amour pour le Barça à son nouvel univers parisien, en passant par ses objectifs personnels en club comme en sélection, voici tout ce qu’il faut retenir de l’entretien du sextuple Ballon d’or.

Son adaptation faite, Lionel Messi a pu accueillir les journalistes du journal espagnol Sport le coeur léger dans le salon de sa villa de Neuilly-sur-Seine, qu’il partage avec sa femme, Antonella, et ses trois enfants, Mateo, Thiago et Ciro. Deux mois après avoir quitté le FC Barcelone pour poser ses valises dans les vestiaires du Paris Saint-Germain, le sextuple Ballon d’or semblait avoir besoin de faire le point sur "un changement de vie" qu’il n’aurait "jamais pu imaginer". L’attaquant argentin est revenu point par point sur les conditions de son départ du Barça, son accueil à Paris et ses prochaines échéances personnelles.



Mais celui qui a "l’impression de toujours avoir été dans ce vestiaire" n’a pas forcément été aussi serein depuis son arrivée dans la capitale. Il faut dire que depuis l’officialisation de son transfert le 10 août dernier, tout s’est enchaîné très vite pour Lionel Messi. Peut-être même un peu trop. "Mon pire souvenir est mon arrivée en France. Tout a été très soudain : j’ai vécu à l’hôtel pendant un mois et demi alors que mes enfants avaient commencé l’école. Nous étions dans le centre de Paris où la circulation était insupportable, c’était difficile", a commencé par raconter l’éternel meneur de jeu.

Il faut avouer que passer de la petite ville pavillonnaire de Castelldefels, dans la banlieue barcelonaise, au cœur de la métropole parisienne a de quoi choquer. "Là-bas, nous avions tout à portée de main. Je pouvais faire plusieurs allers-retours dans la journée entre les entraînements, mon domicile et l’école de mes enfants. Aujourd’hui, je n’ai pas le temps". Sa routine désormais avalée, Lionel Messi, qui clame aujourd’hui être "heureux à Paris sur le plan sportif et familial malgré la météo" peut se consacrer à ce qu’il sait faire de mieux : jouer au football.



"LAPORTA N'A JAMAIS ASSUMÉ LES CONSÉQUENCES"

Mais le spectre du FC Barcelone planera toujours sur le génie argentin. "Dès que mon emploi du temps me le permet, je regarde les matches du Barça. Cela me rappelle tellement de souvenirs du Camp Nou, ma relation avec les supporters…". Il ne faut pas se le cacher, Lionel Messi aura toujours le cœur catalan. "Comme je l’ai expliqué lors de mon départ, j’ai fait tout ce que je pouvais pour rester. On m’a demandé de réduire mon salaire de moitié, ce que j’ai accepté sans problème", a-t-il rappelé, avant d’envoyer un nouveau tacle à Joan Laporta, déclarant que son ancien président a eu "des mots blessants dont il n’assume pas les conséquences".



Laporta ou pas, son avenir, Messi le voit à Barcelone. Il ne le cache pas : "Je ne sais pas si je reviendrai jouer au Barça lorsque mon contrat avec le PSG sera terminé, mais ma famille et moi retournerons vivre là-bas. Quoi qu’il en soit, j’aimerais aider le club que j’aime. Et pourquoi pas en endossant le rôle de directeur sportif ?”. Si la suite de sa carrière à l’air toute trouvée, Lionel Messi est un joueur du Paris Saint-Germain. Et pas n’importe lequel.

Si son adaptation au groupe s’est faite "tout naturellement" grâce au fait qu’il "connaissait personnellement beaucoup de coéquipiers et au groupe très sain", Messi a besoin d’enchaîner. "Sur le plan sportif, c’est plus compliqué car je dois m’envoler pour jouer avec l’Argentine quasiment tous les mois. Je n’ai pas encore pu disputer beaucoup de matches". Avec seulement quatre titularisations en Ligue 1, Lionel Messi n’a toujours pas marqué ni délivré la moindre passe décisive sur les pelouses du championnat français, une statistique qui fait tâche connaissant sa capacité à être décisif. Mais le capitaine de l’Argentine s’est tout de même rattrapé en Ligue des champions, avec trois buts en autant d’apparitions.



"AU DÉBUT, C'ÉTAIT ÉTRANGE AVEC MBAPPÉ"

Et cela est tout sauf un hasard. Au contraire de la Ligue 1, qu’il juge "bien plus physique que le championnat espagnol avec des joueurs très costauds et rapides", Lionel Messi est fait pour briller sur la scène européenne. C’est d’ailleurs pour remporter une cinquième coupe aux grandes oreilles qu’il a décidé de signer à Paris : "Ici, il y a une grande équipe qui essaye de gagner la Ligue des champions depuis plusieurs années, nous avons un objectif commun et nous sommes l’un des grands favoris avec Manchester City, le Bayern Liverpool et Chelsea".





Pour arriver à ses fins, il a rejoint son grand ami, Neymar, “avec qui la relation ne s’est jamais arrêtée après son départ de Barcelone”. Et il a surtout fait la rencontre de Kylian Mbappé, avec qui “c’était étrange car personne ne savait s’il allait rester ou partir”. Si la relation de cet impressionnant trio offensif reste perfectible, Messi espère pouvoir “réussir les mêmes choses” qu’il a accompli avec Suarez et Neymar sous le maillot Blaugrana. Mais la comparaison s’arrête là. “Ces trios sont impossibles à comparer. Luis Suarez est un numéro 9 aux caractéristiques très différentes de Mbappé. Kylian jouait surtout ailier et tue ses adversaires avec sa vitesse alors que Suarez a toujours été avant-centre”.



"NOUS SOMMES SUR LA BONNE VOIE POUR GAGNER LA COUPE DU MONDE"

En attendant de voir si tout se met correctement en place avant les joutes européennes à élimination directe, Lionel Messi, qui "ne veut plus rien planifier depuis son transfert au PSG", garde d’autres objectifs en tête, plus personnels. D’abord, la quête d'un septième Ballon d’or. S’il "ne pense pas le gagner", il admet tout de même que "ce serait totalement fou". La cérémonie, qui aura lieu le 29 novembre, une petite année avant le début du Mondial 2022, pourrait lui offrir une belle surprise.



Mais le principal et dernier objectif qu’il lui reste à accomplir est de soulever la Coupe du monde. "Je suis très excité à l’idée de disputer une nouvelle Coupe du monde. Nous venons de remporter la Copa America avec l’Argentine après l’avoir cherchée tellement d’années… Forcément, cela donne beaucoup d’espoir pour la suite. Nous avons encore du chemin à parcourir pour faire partie des candidats au titre mondial mais nous sommes sur la bonne voie : la dynamique du groupe est bonne". Pour boucler la boucle ?