LIONS-BRAVE WARRIORS, LA PREMIÈRE PLACE DU GROUPE EN JEU

Les équipes du Sénégal (6 points) et de la Namibie (4 points) vont jouer ce samedi la 3-ème journée du groupe H des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, zone Afrique avec en ligne de mire la première place de la poule.



Avec six points, l’équipe du Sénégal domine le groupe avec deux

victoires en autant de sorties. Il est suivi par la Namibie auréolée de quatre points après avoir contraint au nul (1-1) le Congo et aller battre le Togo (0-1) à Lomé.



Les observateurs du football africain n’étaient pas nombreux à miser sur un tel début pour cette équipe d’Afrique australe dont les meilleurs éléments évoluent dans le championnat sud-africain.



Dans la zone COSAFA, la Zambie, l’Afrique du Sud voire le Zimbabwe. Voir l’équipe namibienne (trois participations en phase finale de Coupe d’Afrique des nations) à un tel niveau est donc une surprise. Il est vrai que la Namibie n’est indépendante que depuis 1990.



Au pays des Pharaons d’Egypte, les Brave Warriors avaient perdu leurs trois matchs respectivement contre les Lions de l’Atlas du Maroc et les Bafana-Bafana d’Afrique du Sud (0-1) et contre les Eléphants de Côte d’Ivoire 1-4.



Du côté du Sénégal, en cinq matchs contre la Namibie, les Lions

ont remporté leurs cinq rencontres et ce soir l’objectif visé est de réussir le carton plein en gagnant un 3-ème match de rang sur la pelouse du stade Lat-Dior de Thiès.



En attendant cette rencontre, des quatre formations ayant réussi

un carton plein lors des deux premières journées des éliminatoires, seule la Tunisie a réussi la passe de trois.



Après avoir battu la Guinée Equatoriale (3-0) et la Zambie (2-0), les Aigles de Carthage ont dominé les Mourabitounes 3-0 jeudi à Radès dans la banlieue de Tunis.



Le Nigeria et la Libye ont perdu leur troisième match respectivement contre la République Centrafricaine et l’Egypte 0-1.



Pour le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé et ses protégés, il s’agira de gagner pour se rapprocher de la première place, la seule qualificative pour les barrages des éliminatoires programmées en mars prochain.











































aps