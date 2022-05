LIVERPOOL MAINTIENT LE SUSPENS POUR LE TITRE À ASTON VILLA (1-2) ET REVIENT PROVISOIREMENT À HAUTEUR DE MANCHESTER CITY

Les Reds ne lâchent pas dans la course au titre. Les joueurs de Liverpool sont allés s'imposer sur la pelouse d'Aston Villa, mardi, en match en retard de la 33e journée de Premier (1-2). Ils reviennent ainsi à hauteur du leader Manchester City qui jouera mercredi à Wolverhampton (86 points et +68 contre +65 en faveur des Citizens). Très vite menés après un but de Douglas Luiz (3e), les joueurs de Jürgen Klopp ont souffert mais égalisé rapidement par Joël Matip (6e) avant de prendre un avantage définitif grâce à Sadio Mané (65e). Ils mettent la pression sur leurs concurrents.



Contrairement à ce que certains observateurs annonçaient, les Villans de Steven Gerrard, légende de Liverpool, n'ont fait preuve d'aucune docilité dans cette rencontre. Dès les premières secondes, ils ont pressé haut et fort pour faire reculer des visiteurs qui ont mis le pied sur le ballon mais surtout sérieusement manqué de repères avec un onze de départ remanié. Inhabituel arrière gauche, Konstantinos Tsimikas a subi comme Trent Alexander-Arnold de l'autre côté. Ollie Watkins a buté sur Alisson (3e), mais Douglas Luiz a trompé le gardien dans la foulée suite à un centre de Lucas Digne (1-0, 3e).



LIVERPOOL À LA PEINE

Déjà intenses, les débats sont encore montrés d'un cran avec l'égalisation rapide de Liverpool par l'intermédiaire de Matip dans les six mètres après un gros cafouillage et certainement quelques fautes non-sifflées (1-1, 6e). Le ballon a continué de circuler d'une surface à l'autre à toute vitesse et Digne a raté la cible (12e) tout comme Mané de l'autre côté (13e). Le Sénégalais a aussi placé une belle tête sur un centre de Tsimikas mais le ballon a fini à gauche du cadre (19e). Liverpool a également eu chaud quand Alisson s'est loupé devant Watkins qui, surpris, n'a pas su le punir (21e). Fabinho qui peinait dans le jeu, est même sorti blessé (30e).