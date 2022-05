LIVERPOOL-REAL: APRÈS LES INCIDENTS AU STADE DE FRANCE, L'UEFA POINTE DU DOIGT DES DÉTENTEURS DE FAUX BILLETS

Les réactions ne se sont pas faites attendre. Quelques minutes après la cacophonie aux abords du Stade de France, qui a entraîné le retard du coup d'envoi de la finale de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, l'UEFA a publié un communiqué pour expliquer le déroulé de cette sombre soirée.



"Avant le match, les portes du côté de Liverpool ont été bloquées par des milliers de supporters qui avaient acheté de faux billets qui ne fonctionnaient pas dans les tourniquets. Cela a créé une accumulation de supporters essayant d'entrer. En conséquence, le coup d'envoi a été retardé de 35 minutes pour permettre à un maximum de supporters munis de billets authentiques d'accéder au stade", écrit l'institution.



Liverpool réagit aussi

L'UEFA "compatit avec les personnes touchées par ces événements et va examiner de toute urgence ces questions avec la police et les autorités françaises, ainsi qu'avec la Fédération française de football", a poursuivi l'institution. Une prise de parole qui suit celle de Liverpool, dont de nombreux supporters sont restés bloqués derrière les grilles du stade.



"Nous sommes profondément déçus des problèmes d'entrée au stade et des ruptures de périmètre de sécurité auxquels les fans de Liverpool ont été confrontés ce soir au Stade de France. C'est le plus grand match du football européen et les supporters ne devraient pas avoir à vivre les scènes que nous avons vues ce soir. Nous avons officiellement demandé une enquête concernant les causes de ces problèmes inacceptables", souligne le club anglais.



La situation a également dégénérée à quelques kilomètres de Saint-Denis. Mais alors que la situation s'apaisait un peu au Stade de France, de gros incidents éclataient à Nation, non loin de la fan zone déployée pour accueillir les supporters des Reds. Selon les images du journaliste de Brut Rémy Buisine, les forces de police ont chargé des personnes présentes en terrasse d'un bar du quartier, en assénant notamment des coups de matraque.























































Rmc Sports