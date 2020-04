LOUGA : 27 CAS DE COVID-19 RECENSÉS

La région de Louga a enregistré, ce mardi, deux nouveaux cas positifs de Covid19, ce qui porte à 27 le nombre de personnes infectées, a appris l’APS du médecin-chef de la région, Cheikh Sadibou Senghor.



Ces nouveaux cas ont été confirmés à partir des 39 prélèvements effectués dimanche, a t-il précisé.



Cent quarante-neuf personnes (149) ont été placées en quarantaine dans la région de Louga dans des sites hôteliers et des maisons, selon le docteur Senghor.



Il a précisé, lors d’une conférence de presse lundi, que quatre -vingt-dix pour cent des personnes malades de Louga sont ’’asymptomatiques’’ et par conséquent moins contagieuses.



La région de Louga est confrontée au cas de Covid-19 issu de la transmission communautaire "le plus compliqué à gérer" du pays, du fait de la "posture sociale’’ et de l’activité professionnelle du premier patient contaminé, a affirmé le gouverneur de la région, El hadji Bouya Amar.



’’Nous sommes en train de gérer le cas communautaire le plus compliqué du Sénégal, du fait de sa posture sociale et aussi de son occupation professionnelle, qui font que ses contacts sont épars, élargis et étendus. C’est un cas complexe qui mérite beaucoup de planification et d’anticipation’’, a-t-il expliqué.