LOUGA : UN RELIGIEUX ABATTU DEVANT SON DOMICILE

Les populations du village de de Ndiang-Fall, dans la région de Louga, se sont réveillées dans la stupeur, ce vendredi. Pour cause, Yoro Ka, un homme religieux, âgé d’une soixantaine d’années et bien connu dans cette localité pour ses prêches, a été retrouvé mort devant son domicile, à l’aube de ce 6 mars 2020. Yoro Ka qui revenait d’un voyage à Dakar aurait été touché par balle par des individus non identifiés pour le moment.



Le maire de la commune de Nguidilé, Idrissa Tall qui s’est déplacé au domicile du défunt a déploré le manque de sécurité qui sévit dans cette zone située à un (01) kilomètre de la ville de Louga. « C’est l’insécurité totale dans cette localité. Vraiment nous le déplorons », a-t-il déclaré au micro du correspondant de Iradio. La gendarmerie présente sur les lieux du crime a ouvert une enquête.