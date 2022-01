LOUGA : UN TAUX DE PARTICIPATION DE 26 % ENREGISTRÉ 14 HEURES (OFFICIEL)

Le taux de participation aux élections départementale et municipale de Louga (nord) était de 26 % à 14 heures, dans le périmètre communal, a-t-on appris de source administrative.



Le vote a démarré à 8 heures dans les principaux centres témoins de la commune de Louga.



Dans la région de Louga, 221 listes de candidature prennent part aux élections départementales et municipales, dont 211 pour les communes.



Cinquante-cinq conseils municipaux seront élus dans la région.



L’école Ndiang, de Santhiaba Nord, avec 12 bureaux de vote et 5.563 électeurs inscrits, est le lieu de vote le plus important de la commune.



Huit listes prennent part à l’élection du conseil municipal de Louga, et 10 listes convoitent les trois conseils départementaux de la région (Kébémer, Linguère et Louga).



La région de Louga concentre 431.533 électeurs répartis entre 780 lieux de vote et 1.171 bureaux de vote.



Le département de Louga concentre 181.306 électeurs répartis entre 481 bureaux de vote.



La commune de Louga a 55.194 électeurs, qui doivent voter dans 109 bureaux de vote.





































aps