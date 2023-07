LUIS ENRIQUE NOMMÉ NOUVEL ENTRAÎNEUR DU PSG APRÈS LE DÉPART DE CHRISTOPHE GALTIER

Il aura donc fallu attendre le 5 juillet, soit cinq jours avant la reprise de l'entraînement, pour que le Paris Saint-Germain règle enfin la question de son entraîneur. C'est toujours mieux que l'année dernière, où Christophe Galtier avait été présenté au lendemain de la reprise. Mais c'est donc ce mercredi après-midi que Luis Enrique a officiellement remplacé celui qui n'aura tenu qu'un an sur le banc parisien.



La patience a été de mise jusqu'au bout. Le technicien espagnol a en effet été annoncé et présenté lors d'une conférence de presse retardée de... trois heures. Il s'est engagé pour deux saisons, dans un club qui entame une énième reconstruction sous l'ère QSI, après avoir décroché, tout de même, le onzième titre de champion de France de son histoire lors du précédent exercice.



Sa tâche sera ardue et ce dès cet été, tant le mercato s'annonce animé, alors que le cas Kylian Mbappé est loin d'être réglé. Mais à 53 ans, le natif de Gijon a accumulé de l'expérience à la Roma, au Celta Vigo, au Barça pendant trois saisons, avant de prendre la tête de la sélection espagnole. Il avait remporté deux Ligues des champions lors de son passage sur le banc catalan. Evidemment l'une des raisons pour lesquelles Paris avait coché son nom.