LUTTE : 10 PAYS PRENDRONT PART AU TOURNOI DE LA CEDEAO, À PARTIR DE JEUDI

Dix pays seront représentés à l’édition 2021 du tournoi de lutte de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) prévu de jeudi à samedi prochains à l’Arène nationale de lutte de Dakar, a appris l’APS auprès du comité sénégalais chargé de la gestion de ce sport.



Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Niger, le Nigeria et la Sierra Leone prendront part au tournoi aux côtés du pays hôte, le Sénégal.



Le Mali et la Guinée ne prendront pas part à la compétition en raison de sanctions prises à leur encontre par les instances sportives de la CEDEAO, selon un responsable du Comité national de gestion de la lutte au Sénégal.



La même source déclare n’avoir ‘’aucune information’’ concernant le Togo et le Liberia, deux des 15 pays membres de l’organisation régionale.



Elle annonce que les lutteurs Moussa Faye (66 kilos), Ngor Niakh (76 kilos), Abdou Khady Ndour (86 kilos), Modou Faye (100 kilos) et Mouhamed Bousso (120 kilos) vont représenter le Sénégal au tournoi.













SD/ESF (aps)