LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FAUX MONNAYAGE : La Douane sénégalaise saisit 1900 billets noirs au format 100 dollars à Rufisque.

La Brigade mobile n°2 de la subdivision des Douanes de Dakar-Extérieur a saisi le dimanche 3 février 2020, aux environs de 18h 30mn, 1900 billets de banques noirs en coupures de 100 dollars. Ce qui représente une contre-valeur de 114 millions de francs CFA.



La saisie a été effectuée suite à un renseignement portant sur un homme suspecté d’être en possession de fausses monnaies avec intention de faire une livraison ou une transaction dans les alentours de l’hôpital Youssou Mbergane DIOP de Rufisque.



Arrivés sur les lieux, les éléments de la Brigade n°2 de la subdivision des Douanes de Dakar-Extérieur ne mettront pas du temps à identifier l’homme en question à cause de son comportement suspect.



Interpellé et interrogé, le suspect présente aux agents des Douanes le contenu de son sac à savoir :

1. 01sachet de couleur blanche contenant une grande enveloppe scotchée ;

2. 04 sachets contenant de la poudre blanche ;

3. 01 sachet contenant une poudre de couleur bleu.



Dans l’enveloppe, les éléments de la Douane découvrent 1900 billets noirs en format 100 dollars soit 114 millions de francs CFA en faux billets.



Le prévenu est ensuite conduit au siège de la Brigade pour l’interrogatoire complémentaire en présence du Chef de Subdivision et d’autres services spécialisés dont le chef du Bureau des Investigations criminelles et des stupéfiants de la Direction du Renseignement et des Enquêtes douanières. Pour les besoins de l’enquête, le prévenu est mis à la disposition du Parquet du Tribunal de Grande Instance de Dakar.



LE BUREAU DES RELATIONS PUBLIQUES ET DE LA COMMUNICATION DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES