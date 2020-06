LUTTE CONTRE LE PALUDISME : DES OPÉRATIONS DE SAUPOUDRAGE LANCÉES À FATICK

Des opérations de saupoudrage de la commune de Fatick, dans le centre du pays, ont été lancées par la mairie en collaboration avec le service local d’hygiène dans le cadre de la lutte contre le paludisme.



’’La ville de Fatick a décaissé beaucoup d’argent pour l’achat de matériels et de produits désinfectants sous l’éclairage et les conseils du service d’hygiène’’, a déclaré samedi soir Matar Bâ lors du lancement de la première phase de cette opération.



‘’Cette opération vise à désinfecter les marchés et les lieux publics de la ville, pour soulager les populations des moustiques en cette période d’hivernage et prévenir les maladies hivernales’’, a-t-il expliqué en présence des autorités du service d’hygiène de Fatick.



L’édile de Fatick et ministre des Sports du Sénégal a signalé ’’qu’un plan d’action a été élaboré dans le cadre de ces opérations périodiques de saupoudrage de la ville’’.



‘’Aujourd’hui, a-t-il précisé, c’est le premier saupoudrage mais périodiquement le service d’hygiène et la mairie vont continuer à lutter contre ces moustiques vecteurs de plusieurs maladies dont le paludisme’’.



Il a rappelé que le Sénégal comme le reste du monde faisait actuellement face à la pandémie du coronavirus, donc il n’est pas question de laisser se proliférer dans la commune des moustiques, vecteurs de maladies hivernales.



‘’Ce serait extrêmement difficile de faire face à cette situation’’, a-t-il commenté, promettant de continuer à appuyer le service d’hygiène en produits et équipements pour lutter contre les moustiques.



Il a appelé les populations de Fatick, à lutter contre les flags d’eau, à éviter de créer les conditions favorables à la multiplication des moustiques dans les maisons.