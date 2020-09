LUTTE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE: La Douane opère des saisies à Rosso, Kaffrine et Nioro

En effet, des milliers de paquets de cigarettes de marques inconnues du grand public ont été saisis à Rosso. Il s’agit 19. 000 paquets de cigarettes de marques Yallow Crane Tower, Yuxi, Oris, Nanjong, Fupongwang et Zhen Long conditionnés dans des cartons et de 1.800 pots de 50 bâtons de la marque Double Happiness. La saisie a été réalisée par la Brigade mobile des Douanes de Rosso, mardi dernier, sur un véhicule de type Renault Master. La valeur de la cigarette saisie et du moyen utilisé est estimée à près de 21 millions de Fcfa.

A Kaffrine, c’est un trafiquant récidiviste de faux médicaments qui est tombé avec 192 kg d’antibiotiques et de corticoïde Le mis en cause était activement recherché pour avoir organisé une importation en contrebande de faux médicaments d’une valeur de 37 millions de francs CFA avant de prendre la fuite. Pour tromper la vigilance des agents des Douanes, il avait abandonné le trafic par véhicule particulier et empruntait les transports en commun. Les services compétents de la Douane se sont, depuis, lancés à ses trousses pour le mettre hors d’état de nuire. C’est chose faite depuis le mardi 1er septembre 2020. En effet, au cours d'un service de barrage sur l’axe Kaffrine-Koungheul, la Brigade mobile des Douanes de Kaffrine a intercepté le minicar de transport en commun à bord duquel il avait pris place. Dans ses bagages, les agents des Douanes ont découvert 192 kg de médicaments contrefaisants composés essentiellement de Cotrim et de Dexamethasone. La valeur totale des médicaments est estimée à 13 millions de francs CFA.

Le trafiquant qui faisait déjà l'objet d'une plainte pour la première affaire, a été arrêté et mis à la disposition du parquet de Kaolack.

La brigade mobile des Douanes de Nioro quant à elle, poursuit ses ratissages sur la deuxième ligne apportant ainsi son soutien opérationnel aux Unités frontalières de Keur Ayip, Keur Mousseu Poste et Saboya, entre autres. L’échange de renseignements et la coordination des actions entre Unités a permis aux agents de la brigade de mettre la main sur 05 colis de chanvre indien de type « green » d’un poids total de 152 kg. La saisie a eu lieu en début de semaine aux environs de Keur Ali Guèye, dans la sous-préfecture de Paoskoto sur des trafiquants communément appelés « porteurs ». La valeur du chanvre indien est évaluée à 12 millions de francs CFA.

La Douane poursuit ses opérations de démantèlement des réseaux et couloirs de trafic international de drogue, de véhicules volés et de produits prohibés. Les dernières en date ont été menées au Nord et au Centre du pays. Ces opérations ont abouti à des saisies de plusieurs dizaines de cartons de cigarettes de marques rares, de faux médicaments et de chanvre indien.