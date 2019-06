La BAD cherche un Vice- Président

Adesina, le Président de la Banque Africaine de Développement, suit personnellement le recrutement du futur vice-président chargé de l'Énergie. Ce poste vacant depuis que notre compatriote Amadou Hott, a été nommé ministre de l'Économie du Plan et de la Coopération dans le Gouvernement Macky 2, en avril, suscite beaucoup d’intérêts au sein de la BAD.

Les radars fureteurs de Dakarposte qui étaient à Malabo ont suivi l’hyper activité des envoyés de l’Etat sénégalais qui ont cherché à imposer un ex Ministre à ce poste.

Rappelons que Akinwumi Adesina, le Président de la BAD, qui brigue un second mandat en 2020 n’entretenait pas d’excellentes relations avec Amadou Hott, ex vice-président chargé de l'Énergie.